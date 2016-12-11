В Украине объявлено штормовое предупреждение на 12 декабря

Днем в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях на дорогах ожидается гололедица.

Во второй половине дня 12 декабря на дорогах Киева также прогнозируется гололедица.

Из-за неблагоприятных метеоусловий объявлено штормовое предупреждение, нужно быть осторожными.

При возникновении опасных ситуаций следует звонить в Службу спасения «101».

© pixabay.com

Гололедица — тонкий слой льда на поверхности земли, который появляется в результате осадков и перепадов температуры. Спасатели предупреждают, что во время гололедицы увеличивается риск ДТП, а также получения травм в результате падений.

В понедельник, 12 декабря, в Украине ожидается резкое похолодание. На севере днем температура воздуха, согласно прогнозу Укргидрометцетра, опустится до шести-семи градусов ниже нуля, на остальной территории страны температура будет колебаться от двух градусов тепла до двух градусов мороза. В то же время на юге страны температура будет колебаться в пределах четырех-шести градусов тепла, ожидается облачная погода. На остальной территории страны пройдет дождь с мокрым снегом.

Прогноз на 12 декабря. Фото: Укргидрометцетр

Во вторник, 13 декабря, в Украине ожидается снежная и морозная погода. Так, в Киеве прогнозируют небольшой снег, температура воздуха будет колебаться в пределах четырех-шести градусов мороза. На севере температура воздуха опустится до восьми градусов мороза. На севере температура воздуха в этот день будет колебаться в пределах 11-13 градусов ниже нуля, на юге температура опустится до шести градусов мороза. В центре и на западе Украины 13 декабря ожидаются морозы до 4-6 градусов. При этом жителей западной части страны ожидает облачная погода, а на остальной территории – снегопад.

Прогноз на 13 декабря. Фото: Укргидрометцетр

Народный прогноз погоды

12 декабря отмечается день памяти святого Парамона. В народе этот день назывался Задуй полы или Заснежи долы, поскольку для этого дня характерны сильные морозы и снег: "С Парамона земля каменеет, речка стынет". Если в этот день снега много выпадет, то провоет метель еще семь дней. А если снежные хлопья стали крупными, значит, оттепель будет.

13 декабря почитается память святого апостола Андрея Первозванного. Андрей Первозванный почитается покровителем морского искусства, поскольку перед тем, как стать апостолом, был рыбаком. Наши предки продолжали на Андрея "наслушивать" воду. Если в колодце тихо — хорошая зима будет; а если шумит — надо готовится к морозам, бурям и метелям.