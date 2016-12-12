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Новости
Украина
12 декабря 16, 10:56
В Украине объявлено штормовое предупреждение
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В северной половине страны на дорогах гололедица.
В северной половине страны на дорогах гололедица.

В Украине сегодня ожидаются порывы ветра 15-20 метров за секунду, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

"По данным Укргидрометцентра, утром 12 декабря в Украине, днем в южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. По Киеву и области утром порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Помимо этого, 12 декабря днем в северной половине страны на дорогах гололедица.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.

Ранее в Киеве из-за гололедицы пострадали почти 200 человек.
Korrespondent
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