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Украина
12 декабря 16, 12:20
НАБУ расследует результаты анализа е-деклараций
НАБУ,Холодницкий
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НАБУ начало расследование еще семи производств на основании анализа информации из электронных деклараций, сведения об этом внесены в Единый реестр досудебных расследований в течение 7-9 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"Два производства зарегистрированы по факту внесения недостоверных данных народными депутатами (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины). Одно производство - по факту незаконного обогащения заместителя председателя облсовета (ч. 3 ст. 368-2 УК Украины - незаконное обогащение лица, занимающего особо ответственное положение)" - говорится в сообщении.

Как сообщается, сведения о еще 4 уголовных производства внесены по факту незаконного обогащения и внесения недостоверных сведений в декларации тремя судьями.

Таким образом, общее количество производств, зарегистрированных детективами Бюро по результатам анализа е-деклараций, достигло 10.

Также отмечается, что первые три производства зарегистрированы 17 ноября по фактам незаконного обогащения (два – в отношении народных депутатов, одно касается представителя судебной ветви власти).

Как сообщал УРА-Информ, ранее НАБУ начало досудебное расследование сведений народного депутата Александра Онищенко. 
URA-Inform
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