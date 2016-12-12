НАБУ расследует результаты анализа е-деклараций

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"Два производства зарегистрированы по факту внесения недостоверных данных народными депутатами (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины). Одно производство - по факту незаконного обогащения заместителя председателя облсовета (ч. 3 ст. 368-2 УК Украины - незаконное обогащение лица, занимающего особо ответственное положение)" - говорится в сообщении.

Как сообщается, сведения о еще 4 уголовных производства внесены по факту незаконного обогащения и внесения недостоверных сведений в декларации тремя судьями.

Таким образом, общее количество производств, зарегистрированных детективами Бюро по результатам анализа е-деклараций, достигло 10.

Также отмечается, что первые три производства зарегистрированы 17 ноября по фактам незаконного обогащения (два – в отношении народных депутатов, одно касается представителя судебной ветви власти).

Как сообщал УРА-Информ, ранее НАБУ начало досудебное расследование сведений народного депутата Александра Онищенко.