Встреча по "безвизу" состоится во вторник

Встреча назначена на завтра, а затем будет ожидать этот вопрос в повестке дня очередного заседания, которое состоится 20 декабря. Об этом накануне заседания Совета Европейского союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе сообщил вице-премьер-министр - министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

По его словам, он надеется на достижение решения во время "триалога". Все уже согласовано, однако, трудно сказать наверняка - это процедуры, - пояснил глава МИД Словакии, добавив, что пока нет никаких препятствий.

При этом дипломат заверил, что граждане Грузии вскоре получат безвизовый режим, не уточнив при этом, идет ли речь о решении для Грузии и Украины вместе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава Евросовета Дональд Туск отправил письмо к председателю Европарламента Мартину Шульцу с просьбой как можно скорее решить вопрос предоставления безвиза для Украины и Грузии. По его мнению Евросоюз рискует потерять не только социальные, политические и экономические интересы, не только будущее наших отношений со всеми нашими соседями, но и ввторитет.