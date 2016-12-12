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Новости
Украина
12 декабря 16, 13:34
Встреча по "безвизу" состоится во вторник
безвизовый режим,шенген,
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Заседание в формате так называемого триалога где будет обсуждаться опрос предоставления безвизового режима третьим странам, должно состоятся во вторник, 13 декабря.

Встреча назначена на завтра, а затем будет ожидать этот вопрос в повестке дня очередного заседания, которое состоится 20 декабря. Об этом накануне заседания Совета Европейского союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе сообщил вице-премьер-министр - министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

По его словам, он надеется на достижение решения во время "триалога". Все уже согласовано, однако, трудно сказать наверняка - это процедуры, - пояснил глава МИД Словакии, добавив, что пока нет никаких препятствий.

При этом дипломат заверил, что граждане Грузии вскоре получат безвизовый режим, не уточнив при этом, идет ли речь о решении для Грузии и Украины вместе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава Евросовета Дональд Туск отправил письмо к председателю Европарламента Мартину Шульцу с просьбой как можно скорее решить вопрос предоставления безвиза для Украины и Грузии. По его мнению Евросоюз рискует потерять не только социальные, политические и экономические интересы, не только будущее наших отношений со всеми нашими соседями, но и ввторитет.
URA-Inform
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