Плотницкий подтвердил, что встречался с Савченко

Ранее в СМИ появилась информация, что Савченко в Минске провела переговоры с главами ДНР и ЛНР. При этом ответить на вопрос, правда ли это, она отказалась: "Я не для того сюда пришла, чтобы отвечать на ваши вопросы", - сказала якобы Савченко.

"Недавно я с Александром Владимировичем Захарченко встречался вместе с народным депутатом Украины Надеждой Викторовной Савченко. Это надо воспринимать правильно, надо понимать, что весь этот процесс идет в рамках минских переговоров", - заявил Плотницкий во время открытого аппаратного совещания Совета министров.





По его словам, главной темой переговоров был обмен пленными по формуле "всех на всех".





"То есть без вести пропавших, и те вопросы, которые связаны с этой темой", - пояснил он.





Плотницкий заявил, что он и Захарченко сходятся во мнении, что подобные встречи полезны, "потому, что эта проблема должна быть освещена в стенах Верховной рады не только с одной стороны, но должны видеть и слышать наш голос, наше понимание".





Отметим, в СБУ заявили, что проверяют встречу Савченко с главами ДНР и ЛНР.