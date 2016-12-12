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Украина
12 декабря 16, 13:42
Плотницкий подтвердил, что встречался с Савченко
Плотницкий
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Главной темой переговоров был обмен пленными по формуле "всех на всех", говорит глава ЛНР.
Главной темой переговоров был обмен пленными по формуле "всех на всех", говорит глава ЛНР. Глава ЛНР Игорь Плотницкий подтвердил, что вместе с главой ДНР провел встречу с нардепом Надеждой Савченко.

Ранее в СМИ появилась информация, что Савченко в Минске провела переговоры с главами ДНР и ЛНР. При этом ответить на вопрос, правда ли это, она отказалась: "Я не для того сюда пришла, чтобы отвечать на ваши вопросы", - сказала якобы Савченко.
 
"Недавно я с Александром Владимировичем Захарченко встречался вместе с народным депутатом Украины Надеждой Викторовной Савченко. Это надо воспринимать правильно, надо понимать, что весь этот процесс идет в рамках минских переговоров", - заявил Плотницкий во время открытого аппаратного совещания Совета министров.

По его словам, главной темой переговоров был обмен пленными по формуле "всех на всех".

"То есть без вести пропавших, и те вопросы, которые связаны с этой темой", - пояснил он.

Плотницкий заявил, что он и Захарченко сходятся во мнении, что подобные встречи полезны, "потому, что эта проблема должна быть освещена в стенах Верховной рады не только с одной стороны, но должны видеть и слышать наш голос, наше понимание".

Отметим, в СБУ заявили, что проверяют встречу Савченко с главами ДНР и ЛНР.
Korrespondent
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