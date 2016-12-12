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12 декабря 16, 13:52
В Киеве поднимают цены на поезд в маршрутке
Маршрутки
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В Киеве на выходные маршрутчики резко подяли цены на проезд.

На некоторых маршрутах теперь проехать стоить восемь гривен. Так, как сообщают очевидцы, с субботу, 10 декабря, на маршруте 180, которая ездит с Виноградаря до Троещины, стоимость проезда выросла с шести до восьми гривен.

Также с пяти до шести гривен подняли цену проезда на маршруте 192, курсирующем от станции метро Петровка до улицы Милославской. При этом маршрутка 485 от станции метро Героев Днепра до проспекта Маяковского теперь стоит семи гривен.

Киевляне также жалуются, что доехать с улицы Северной до станции метро Дарница в маршрутке номер 476 теперь также стоит семь гривен, а с Дарницкой площади до улицы Бальзака в 414 маршрутке - шести гривен.

В то же время перевозчики утверждают, что подорожание обусловлено их желанием обеспечить достойный уровень обслуживания пассажиров и обновлять подвижной состав современными автобусами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве с понедельника, 5 декабря, подорожал проезд в некоторых городских и пригородных маршрутки. В частности, как сообщают очевидцы, стоимость проезда на маршруте 720, которая следует из Боярки до площади Победы выросла с четырех до пяти гривен. Также на одну гривну подняли цену за проезд в 320 маршрутке, которая следует от улицы Ирпенской до улицы Крещатик. При этом на 192 маршруте проехать теперь стоит вместо пять гривен шесть гривен.
URA-Inform
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