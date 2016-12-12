Порошенко и Грибаускайте подписали двусторонние соглашения

Официальная церемония подписания двусторонних украинско-литовских двусторонних документов прошла накануне общения президентов с представителями СМИ. Кроме того - участие в подписании соглашений приняли министры обеих государств.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Даля Грибаускайте планировала прибыть в Украину с официальным визитом – в декабре 2016 г. Ранее же Порошенко и Грибаускайте также обсудили внедрение санкций в отношении России. Порошенко в ходе переговоров призывал Европу сберечь солидарность в вопросе оказания поддержки Украине.