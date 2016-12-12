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Украина
12 декабря 16, 15:44
НАБУ по декларациям открыла еще семь уголовных дел
НАБУ
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Общее количество дел, зарегистрированных детективами НАБУ по результатам анализа е-деклараций, достигло десяти.
Общее количество дел, зарегистрированных детективами НАБУ по результатам анализа е-деклараций, достигло десяти.

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование еще семи уголовных дел на основании анализа информации из электронных деклараций, сообщает пресс-служба ведомства.

"Национальное антикоррупционное бюро начало расследование 7 уголовных производств на основании анализа информации, приведенной в электронной декларациях. Сведения об этом внесены в Единый реестр досудебных расследований в течение 7-9 декабря", - сказано в нем.

Таким образом, общее количество дел, зарегистрированных детективами Бюро по результатам анализа е-деклараций достигло десяти.

Два производства зарегистрированы по факту внесения недостоверных данных народными депутатами, одно - по факту незаконного обогащения заместителя председателя облсовета и еще четыре - по факту незаконного обогащения и внесения недостоверных сведений в электронной деклараций тремя судьями.

Первые дела по e-декларациям НАБУ открыло 17 ноября. Два производства открыты относительно народных депутатов и один – в отношении судьи.

Также отметим, что нарушения в е-декларациях нашли у 53 депутатов.
Korrespondent
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