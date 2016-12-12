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12 декабря 16, 15:45
На Харьковщине на местных выборах победили выдвиженцы БПП
Блок Петра Порошенко
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В Харьковской области на выборах в Роганской поселковой объединенной территориальной громаде победили представители "Блока Петра Порошенко "Солидарность".

По данным пресс-службы Харьковской организации, глава объединенной территориальной громады Федор Шевченко получил 53% голосов избирателей. При этом, по их данным, самовыдвиженец Юрий Поликарпов получил 24%, а представитель партии "Самопомич" Артем Фисун - 10% голосов.

В пресс-службе также пояснили, что "БПП "Солидарность" получила 12 мандатов в поселковом совете, партия "Наш край" будет иметь четыре мандатов. Еще десять мандатов выиграли самовыдвиженцы, двоих из которых поддерживала пропрезидентская партия, - заверили в пресс-службе.

Напомним в Роганскую поселковую объединенную территориальную громаду вошли поселки Рогань и Докучаевский, а также села Пономаренки, Боровое, Лелюки, Логачивка и Хроли.

Как сообщал УРА-Информ, ровно в восемь часов вечера воскресенья, 11 декабря, местные выборы, которые проходили в 13 областях Украины, завершились. Все избирательные участки закрылись. Сегодня украинцы выбирали депутатов сельских, поселковых и городских советов и соответствующих сельских, поселковых и городских председателей в 41 объединенной территориальной общине.
URA-Inform
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