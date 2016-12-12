На Харьковщине на местных выборах победили выдвиженцы БПП

По данным пресс-службы Харьковской организации, глава объединенной территориальной громады Федор Шевченко получил 53% голосов избирателей. При этом, по их данным, самовыдвиженец Юрий Поликарпов получил 24%, а представитель партии "Самопомич" Артем Фисун - 10% голосов.

В пресс-службе также пояснили, что "БПП "Солидарность" получила 12 мандатов в поселковом совете, партия "Наш край" будет иметь четыре мандатов. Еще десять мандатов выиграли самовыдвиженцы, двоих из которых поддерживала пропрезидентская партия, - заверили в пресс-службе.

Напомним в Роганскую поселковую объединенную территориальную громаду вошли поселки Рогань и Докучаевский, а также села Пономаренки, Боровое, Лелюки, Логачивка и Хроли.

Как сообщал УРА-Информ, ровно в восемь часов вечера воскресенья, 11 декабря, местные выборы, которые проходили в 13 областях Украины, завершились. Все избирательные участки закрылись. Сегодня украинцы выбирали депутатов сельских, поселковых и городских советов и соответствующих сельских, поселковых и городских председателей в 41 объединенной территориальной общине.