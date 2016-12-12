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Новости
Украина
12 декабря 16, 15:58
В Кремле подтвердили переговоры об обмене украинцев
Песков
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Речь идет о гражданах Украины, осужденных российскими властями.
Речь идет о гражданах Украины, осужденных российскими властями.

Вопрос обмена граждан Украины, отбывающих наказания в России, стоит на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН.

"Поднималась эта тема неоднократно в ходе контактов и по линии рабочих групп, в том числе кратко она затрагивалась украинской стороной на берлинской встрече "нормандской четверки". Определенные фамилии, да, фигурируют на повестке дня", – сказал Песков.

Он добавил, что не все из заключенных могут быть причислены к какой-то категории.

"В любом случае это все люди, которые осуждены и отбывают наказание по решению российского суда, но, как правильно заметил министр иностранных дел (Сергей Лавров – ред.), юридические процедуры на случай принятия какого-то решения существуют", – добавил пресс-секретарь Путина.

При этом Песков отказался назвать фамилии украинцев, кандидатуры которых сейчас обсуждаются.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что удерживаемых в РФ украинцев Олега Сенцова, Романа Сущенко и Станислава Клыха могут обменять на россиян, которые были задержаны на территории Украины.

Напомним, 2 декабря президент РФ Владимир Путин пообещал "иметь в виду" дело Сенцова. 
Korrespondent
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