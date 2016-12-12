Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.33
USD
25.88
RUB
0.41
EUR
27.71
USD
26.12
RUB
0.43
EUR
28.54
USD
26.81
RUB
0.43
Новости
Украина
12 декабря 16, 16:37
В Минске обсудили нарушение режима тишины в Донбассе
АТО
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Трехсторонняя контактная группа по вопросу урегулирования на Донбассе ситуации провела видеоконференцию.

В рамках данной конференции обсуждали вопрос нарушения режима "тишины" на востоке Украины. Об этом на странице в социальной сети Facebook рассказала пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер.

По ее словам – 12 декабря было проведено заседание контактной группы в режиме видеоконференции. Основная тема данной скайп-встречи была - нарушение режима прекращения огня – отметила также Олифер.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Минске на заседании контактной группы украинская сторона подчеркивала необходимость освобождения всех заложников.
URA-Inform
Ещё по теме:
На Донбассе сократились обстрелы из запрещенного оружия
Освобождением Донбасса займется Нацгвардия
АТО: За сутки ранены пятеро украинских военных
В Минобороны озвучили потери за все время АТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Кремле подтвердили переговоры об обмене украинцев
noimageПорошенко предоставил украинское гражданство 658 иностранцам
noimageНа Харьковщине на местных выборах победили выдвиженцы БПП
noimageНАБУ по декларациям открыла еще семь уголовных дел
noimageПорошенко и Грибаускайте подписали двусторонние соглашения
Лента новостей
Загрузка...