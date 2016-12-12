В Минске обсудили нарушение режима тишины в Донбассе

В рамках данной конференции обсуждали вопрос нарушения режима "тишины" на востоке Украины. Об этом на странице в социальной сети Facebook рассказала пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер.

По ее словам – 12 декабря было проведено заседание контактной группы в режиме видеоконференции. Основная тема данной скайп-встречи была - нарушение режима прекращения огня – отметила также Олифер.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Минске на заседании контактной группы украинская сторона подчеркивала необходимость освобождения всех заложников.