В Чернигове рухнуло общежитие, есть пострадавшие

На данный момент специалистами проводится разбор завалов. В результате обрушения здания в Чернигове пострадали семь человек. Об этом передает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Выяснилось, что 12-го декабря, примерно в 16:20 произошло обрушение в подъезде четырехэтажного общежития, что расположено по ул. Попудренко, 16 в - сказано в сообщении. Сейчас проводится разбор завалов. Данные о событии уточняются.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве в феврале 2016 г. произошел обвал дома, который находился на ул. Б. Хмельницкого. В результате обвала аварийного здания погибли люди – сообщали в ГСЧС.