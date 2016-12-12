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Украина
12 декабря 16, 18:13
В Чернигове рухнуло общежитие, есть пострадавшие
мчс
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В г. Чернигов 12 декабря рухнуло общежитие.

На данный момент специалистами проводится разбор завалов. В результате обрушения здания в Чернигове пострадали семь человек. Об этом передает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Выяснилось, что 12-го декабря, примерно в 16:20 произошло обрушение в подъезде четырехэтажного общежития, что расположено  по ул. Попудренко, 16 в  - сказано в сообщении. Сейчас проводится разбор завалов. Данные о событии уточняются.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве в феврале 2016 г. произошел обвал дома, который находился на ул. Б. Хмельницкого. В результате обвала аварийного здания погибли люди – сообщали в ГСЧС.
URA-Inform
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