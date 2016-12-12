Бюджет Киева на 2017 год утвержден

Киевский городской совет принял бюджет Киева на 2017 год. За соответствующее решение проголосовали 73 депутата, сообщается на сайте Киевсовета.

Бюджет украинской столицы будет составлять 38,2 млрд гривен (около 1,5 млрд долларов) при таком же уровне расходов.

Больше всего денег потратят на образование и здравоохранение, соответственно 10,79 млрд и 7,57 млрд. Также заложено более 5 млрд на социальную защиту и 2,65 млрд на ЖКХ. На транспорт и дорожное хозяйство планируется выделить 2,31 млрд.

Что касается международного песенного конкурса Евровидение-2017, то на его проведение депутаты предусмотрели 150 млн гривен.

Как сообщал Корреспондент.net, в октябре нынешнего года Киевсовет в десять раз увеличил матпомощь семьям погибших в зоне АТО и семьям героев небесной сотни – до 25 тысяч гривен. Для приобретения жилья участникам АТО депутаты выделили 280 млн гривен.