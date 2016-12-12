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Новости
Украина
12 декабря 16, 18:18
Интерпол раздумывает над розыском Онищенко
Онищенко
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Решение примет контрольная комиссия по файлам Интерпола не ранее 23-26 января.
Решение примет контрольная комиссия по файлам Интерпола не ранее 23-26 января.

Интерпол примет решению по объявлению или не объявлению в розыск депутата Александра Онищенко не раньше 23-26 января, пишет Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало.

Накануне адвокат нардепа заявил об отказе Интерпола разыскивать Онищенко.

"Мы получили ответ генерального секретариата Интерпола о том, что дело Онищенко планируется к рассмотрению на следующей сессии комиссии по контролю за файлами Интерпола", - сообщил Тракало.

Он отметил, что такое заседание будет проходить 23 по 26 января 2017

По его словам, Украина обратилась в Интерпол с просьбой объявить Онищенко в международный розыск, однако защита депутата подала жалобу, заявив, что представление политически мотивированное.

"В таких случаях дело передают в контрольную комиссию по файлам Интерпола, а именно решение откладывается до того времени. Таким образом, решение и будет приниматься на сессии с 23 по 26 января", - сказал Тракало.

Представитель нацполиции также заявил, что информация адвокатов Онищенко неправдива, так как никакого ответа комиссии еще не было.

Напомним, Онищенко подозревается в Украине в организации преступной группировки с целью завладения деньгами Укргаздобычи.

Также отметим, СМИ писали, что нардеп имеет обширный пакет компромата на Порошенко.

Он также заявлял о неоднократных случаях подкупов депутатов со стороны Порошенко, причем деньги на это брались в том числе с кредитов МВФ.
Korrespondent
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