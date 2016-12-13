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Украина
13 декабря 16, 00:21
Савченко подтвердила встречу с террористами с участием РФ
Савченко
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Народный депутат Надежда Савченко подтвердила встречу с Захарченко и Плотницким
Народный депутат Надежда Савченко подтвердила встречу с главарями террористов ДНР и ЛНР. Об этом она сказала сегодня на брифинге на Софийской площади в Киеве.

"Да, состоялась встреча в минском трехстороннем формате в присутствии российской стороны и в присутствии Захарченко и Плотницкого от ДНР и ЛНР", - сказала Савченко. 

По ее словам, встреча была "направлена на то, чтобы усилить минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время". 
"Людей нужно забирать, войну нужно заканчивать", - сказала депутат.

Она также заявила, что будет и далее встречаться "с кем нужно и сколько нужно, если нужно - с самим чертом".

Савченко отметила, что сотрудничает с СБУ и МИД в рамках закона.

Депутат также подтвердила, что не ставила в известность фракцию Батькивщина о своей встрече с террористами. 

"Да, я сидела за столом переговоров с людьми, с которыми стреляли друг в друга, и я в них черта не увидела, потому что если бы я увидела в них черта, мы бы ни о чем не договорились", - сказала Савченко и добавила, что переговоры были эффективными. 

Ранее главарь террористов ЛНР Игорь Плотницкий подтвердил информацию ЛІГА.net о тайной встрече с Савченко. Также информацию о встрече подтвердили в СБУ.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Источник: liga.net
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