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Новости
Украина
13 декабря 16, 09:07
В киевской квартире обнаружили несколько трупов (ФОТО)
полиция украина
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В одной из квартир многоквартирног дома в Соломенском районе столицы полиция обнаружила останки нескольких человеческих тел.

По мнению полиции среди них был и их вероятный убийца, поскольку мужчина имел огнестрельное ранение головы. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева, в понедельник, 12 декабря, около пяти часов вечера в полицию позвонили соседи.

По вызову приехала следственно-оперативная группа, которым жители дома рассказали, что несколько дней не видели соседей, а в подъезде чувствуется неприятный запах. Правоохранители взломали дверь и обнаружили в квартире останки нескольких тел и мужчину с огнестрельным ранение головы.

При этом мужчина был еще жив, но врачи не довезли его до больницы, он скончался в карете скорой помощи. По предварительным данным в квартире проживало трое киевлян – 51-летняя женщина, 68-летний мужчина и их сын. К ним в гости пришел 29-летний племянник, который, скорее всего и застрелил всех членов семьи, а затем расчленил их.

Для этого он использовал несколько кухонных ножей. На месте происшествия полиция обнаружила несколько пистолетов и патроны к ним. Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины таких его действий. Открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Умышленное убийство.

Напомним, как сообщалось, в Киеве за последнее время резко увеличилось число разбойных нападений. По сравнению с прошлым годом количество разбоев выросло на 54 процента, а грабежей - на 61 процент. Такие данные предоставили журналистам в столичной полиции.
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URA-Inform
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