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Украина
13 декабря 16, 09:13
Боевики ДНР из гранатометов палят по Марьинке
Марьинка
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Прошедшие сутки, понедельник, 12 декабря, в зоне проведения антитеррористической операции были неспокойными.

Противник 42 раза открывал огонь по позициям украинских военных. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, обстрелы вчера не утихали во всех направлениях.

Так, на Мариупольском направлении боевики из 120 и 82-миллиметровых минометов вели огонь по Красногоровке, Талаковке, Широкино. При этом по Марьинке били из гранатомета, а под Широкино и Павлополем работал снайпер.

На Луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия российские наемники обстреливали Крымское, Новоалександровку, Новозвановку, Лопаскино, Золотое, Троицкое, Сизое. По Новозвановке огонь вела и артиллерия противника.

На Донецком направлении под огонь минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попала Авдеевка. Зайцево обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, в воскресенье, 11 декабря, российские наемники усилили обстрелы в зоне проведения антитеррористической операции. По данным пресс-центра штаба АТО, боевики 51 раз открывали огонь по нашим позициям.
URA-Inform
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