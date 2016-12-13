Боевики ДНР из гранатометов палят по Марьинке

Противник 42 раза открывал огонь по позициям украинских военных. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, обстрелы вчера не утихали во всех направлениях.

Так, на Мариупольском направлении боевики из 120 и 82-миллиметровых минометов вели огонь по Красногоровке, Талаковке, Широкино. При этом по Марьинке били из гранатомета, а под Широкино и Павлополем работал снайпер.

На Луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия российские наемники обстреливали Крымское, Новоалександровку, Новозвановку, Лопаскино, Золотое, Троицкое, Сизое. По Новозвановке огонь вела и артиллерия противника.

На Донецком направлении под огонь минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попала Авдеевка. Зайцево обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, в воскресенье, 11 декабря, российские наемники усилили обстрелы в зоне проведения антитеррористической операции. По данным пресс-центра штаба АТО, боевики 51 раз открывали огонь по нашим позициям.