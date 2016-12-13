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Новости
Украина
13 декабря 16, 10:48
Боевики ДНР демонтировали блок-пост под поселком Петровское
ДНР,ЛНР,
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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметили отсутствие блок-поста так называемой "Донецкой народной республики", который был расположен на контролируемом ними в селе Петровское Донецкой области.

Демонтаж состоялся еще в воскресенье, 11 декабря. При этом сами боевики подтвердили, что убрали свой блок-пост.

Как сказано в в отчете СММ ОБСЕ за воскресенье, накануне в Петровском наблюдателям пришлось 20 минут ждать, прежде чем вооруженный боевик пропустил наблюдателей в село. Миссия проинформировала об этом Совместный цент координации и контроля, а также о том, что 10 и 11 декабря в подконтрольном "ДНР" Петровском наблюдатели не смогли воспользоваться дорогой на запад в направлении участка разведения из-за угрозы наличия мин и отсутствия гарантий безопасности.

Напомним, прошедшие сутки, понедельник, 12 декабря, в зоне проведения антитеррористической операции были неспокойными. Противник 42 раза открывал огонь по позициям украинских военных. Обстрелы вчера не утихали во всех направлениях.
URA-Inform
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