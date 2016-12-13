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Новости
Украина
13 декабря 16, 10:51
Россияне использовали беззвучное оружие в Донбассе (ВИДЕО)
Оружие
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Поселки на границе Донецкой и Луганской областей регулярно вздрагивают от тяжелой артиллерии террористов, которая не различает позиций украинской армии и дома мирных жителей.
Один из 152-миллиметровых снарядов разорвался прямо посреди улицы в Троицком, сообщает ТСН.

В несколько домов в поселке были прямые попаданий. В других повылетали стекла.

"Работала САУ", - убежден военнослужащий ВСУ с позывным Охотник. 

У бойцов грузинского легиона, которые защищают один с флангов Троицкого, нет сомнения - с той стороны работают хорошо обученные люди.

"Нам известно, что там сейчас собралось очень много российских военных", - рассказал боец с позывным Маэстро.

Троицкое в этом секторе самая горячая точка. Враг постоянно пытается нащупать слабое место в украинской обороне.

Кроме обычных гаубиц, террористы используют какое-то неизвестное оружие, наносяще значительный ущерб поселку и военным.

"Мы не знаем, что это за оружие. Звука не слышно, нет никакой вспышки. Взрывается в воздухе и осколки потом вниз спускаются", - говорит Маэстро.

Также российские наемники понемногу продвигаются вперед от своих позиций, скрываясь за туманом и снегопадами.

Главная цель террористов в Троицком - взять под контроль дорогу, которая ведет прямо из оккупированного Стаханова на Попасную, Бахмут и Северодонецк, Лисичанск и другие украинские города.

"Из Авдеевки не зашли - не смогли. Сейчас думают, что, может, здесь что-то получится", - объясняет Маэстро.

За прошедшие сутки обстрелы не утихали по всем направлениям, всего произошло 42 обстрела.

В зоне АТО за 11 декабря ранены трое украинских военнослужащих.


Источник: liga.net
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