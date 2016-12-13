Из-под завалов в Чернигове достали тело женщины -Видео

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, около полуночи поднято тело женщины, 1991 года рождения. Сотрудники ГосЧС продолжают спасательные работы.

Напомним, обрушение четырехэтажного общежития в Чернигове произошел в понедельник, 12 декабря. В результате обрушения плит перекрытия с первого по четвертый этаж рухнула внешняя стена с фасадной стороны. Семь человек с травмами попали в больницу.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал оказать помощь пострадавшим от обрушения общежития в Чернигове. Он также выразил надежду, что печальных новостей не будет.