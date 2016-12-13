Савченко вышла из состава партии Тимошенко

Народный депутат Украины Надежда Савченко вышла из состава партии Батькивщина. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на нардепа от этой политсилы Иван Крулько.

"Она (Савченко – ред.) вышла из партии. Это произошло несколько недель тому назад, но мы не стали это придавать огласке", – сказал депутат и добавил, что Савченко пока остается членом фракции Батькивщина в Верховной Раде.

Крулько также отметил, что не знает, будет ли фракция рассматривать вопрос о поездке Надежды Савченко в Минск и проведение ею переговоров с руководителями ДНР/ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Об уходе Савченко из Батькивщины также пишет ЛИГА. Эту информацию агентству подтвердили в пресс-службе партии.

"Да, эта информация соответствует действительности", – сказали в пресс-службе, не уточнив деталей.

Как сообщалось, накануне лидер Батькивщины Юлия Тимошенко заявила, что фракция соберется, чтобы обсудить вопрос возможного исключения из нее Надежды Савченко. По словам Тимошенко, Савченко может планировать свою политическую деятельность так, как считает нужным, поскольку "у нее с партией Батькивщина ничего общего нет".

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Ранее Надежду Савченко допросили по встрече с лидерами ЛДНР.