Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.73
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
27.68
USD
26.09
RUB
0.43
EUR
28.62
USD
26.84
RUB
0.43
Новости
Украина
13 декабря 16, 12:51
Мингарелли: Безвиз для Украины заработает через пару месяцев
Мингарелли
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
4/5 (1 голос)
Безвизовый режим для Украины заработает через несколько месяцев.

Европейские власти приняли решение, что граждане Украины смогут путешествовать в страны ЕС без виз. На сегодняшний день есть согласие всех 28 стран Европейского союза.

Об этом во вторник, 13 декабря, в Харькове заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол, председатель представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли. При этом он не назвал точной даты, но заверил, что безвизовый режим вступит в силу через несколько месяцев.

Речь идет только о юридических формальностях внутри Европейского Союза, - пояснил посол, добавив, что на сегодняшний день большая часть положений Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной уже внедряется.

Он также напомнил, что 27 стран уже ратифицировали Соглашение об ассоциации, остались только Нидерланды. Но сейчас нидерландские власти общаются с лидерами Европейского Союза, чтобы найти общее решение, – пояснил дипломат, выразив убеждение, что на этой неделе компромисс будет найден.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский парламент перенес рассмотрение вопроса предоставления Украине безвизового режима на 1 февраля 2017 года. Если евродепутаты утвердят в этот день украинский проект, то он заработает не раньше марта 2017 года.
URA-Inform
Ещё по теме:
Мингарелли:Борьба с коррупцией в Украине –вопрос десятилетий
Луценко передаст дело Майдана в Гаагу
Д.Сакварелидзе облили зеленкой в ​​Харькове
В Харькове объявлена террористическая угроза
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине снова ненадолго потеплеет
noimageЯн Пекло: Минский формат по Донбассу не работает
noimageБоевикам удалось в плену завербовать 27 украинских силовиков
noimageГройсман назвал основной спектр задач правительства
noimageНа Одесчине найдено крупное месторождение газа
Лента новостей
Загрузка...