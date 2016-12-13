Мингарелли: Безвиз для Украины заработает через пару месяцев

Европейские власти приняли решение, что граждане Украины смогут путешествовать в страны ЕС без виз. На сегодняшний день есть согласие всех 28 стран Европейского союза.

Об этом во вторник, 13 декабря, в Харькове заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол, председатель представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли. При этом он не назвал точной даты, но заверил, что безвизовый режим вступит в силу через несколько месяцев.

Речь идет только о юридических формальностях внутри Европейского Союза, - пояснил посол, добавив, что на сегодняшний день большая часть положений Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной уже внедряется.

Он также напомнил, что 27 стран уже ратифицировали Соглашение об ассоциации, остались только Нидерланды. Но сейчас нидерландские власти общаются с лидерами Европейского Союза, чтобы найти общее решение, – пояснил дипломат, выразив убеждение, что на этой неделе компромисс будет найден.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский парламент перенес рассмотрение вопроса предоставления Украине безвизового режима на 1 февраля 2017 года. Если евродепутаты утвердят в этот день украинский проект, то он заработает не раньше марта 2017 года.