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Новости
Украина
13 декабря 16, 14:08
С Дома профсоюзов убрали незаконно надстроенный этаж - Фото
Дом профосоюзов
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По состоянию на сегодняшний день, с Дома профсоюзов в Киеве уже демонтировали один из двух незаконно надстроенных этажей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник городского головы Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец. По его словам он лично проверил, и может утверждать, что один из двух незаконно этажей над зданием уже снести.

Он также напомнил, что демонтаж надстройки на Доме профсоюзов начался 23 ноября.

Напомним, в мае 2015 года на сгоревшем во время Евромайдана Доме профсоюзов незаконно возвели два этажа общей площадью около 800 квадратных метров. В ответ киевская власть подала в суд и в июле того же года суды постановили снести незаконно возведенные надстройки.

Как сообщал УРА-Информ, 27 ноября, киевский городской председатель Виталий Кличко заявил, что на Доме профсоюзов уже начался демонтаж надстройки. Городские службы через несколько месяцев должны закончить работы, - пояснил он, добавив, что необходимо было пройти все процедуры в судах и по всем искам.
URA-Inform
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