На Одесчине найдено крупное месторождение газа

Об этом сообщает Государственная служба геологии и недр Украины.

Как отмечается, экспедиция закончила первый этап морских работ на Северо-западном шельфе Черного моря (в пределах Килийского-Змеиного уступа и Крыловского прогиба).

"Ученые оценили запасы найденного газа в 40 млрд куб., а площадь месторождения составляет 7 тыс. кв. м.", - заявил руководитель Госгеонедр Николай Бояркинн.

Также как подчеркнули в службе, это минимальная оценка найденных залежей. В целом, этот участок шельфа Черного моря считается самым перспективным.

Как сообщал УРА-Информ, ранеее в Одессе на Греческой площади подожгли торговый центр Афина.