Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.73
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
27.68
USD
26.09
RUB
0.43
EUR
28.62
USD
26.84
RUB
0.43
Новости
Украина
13 декабря 16, 14:09
На Одесчине найдено крупное месторождение газа
газ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вернувшееся из первого рейса единственное в Украине государственное научно-исследовательское судно Искатель обнаружило в Одесской области крупные залежи шельфового природного газа.

Об этом сообщает Государственная служба геологии и недр Украины.

Как отмечается,  экспедиция закончила первый этап морских работ на Северо-западном шельфе Черного моря (в пределах Килийского-Змеиного уступа и Крыловского прогиба).

"Ученые оценили запасы найденного газа в 40 млрд куб., а площадь месторождения составляет 7 тыс. кв. м.", - заявил  руководитель Госгеонедр Николай Бояркинн.

Также как подчеркнули в службе, это минимальная оценка найденных залежей. В целом, этот участок шельфа Черного моря считается самым перспективным.

Как сообщал УРА-Информ, ранеее в Одессе на Греческой площади подожгли торговый центр Афина.
URA-Inform
Ещё по теме:
Пять мер наказаний, которые остановили бы Путина
Гройсман: Оплачивать "коммуналку" можно будет в рассрочку
Марушевская уходит из Одесской таможни вслед за Саакашвили
В декабре европейцы будут поставлять газ в Украину напрямую
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине снова ненадолго потеплеет
noimageЯн Пекло: Минский формат по Донбассу не работает
noimageБоевикам удалось в плену завербовать 27 украинских силовиков
noimageГройсман назвал основной спектр задач правительства
noimageС Дома профсоюзов убрали незаконно надстроенный этаж - Фото
Лента новостей
Загрузка...