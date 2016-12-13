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Новости
Украина
13 декабря 16, 14:15
Гройсман назвал основной спектр задач правительства
Гройсман
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Премьер Украины Владимир Гройсман в г. Черновцы сообщил приоритетные задачи украинского правительства на 2016 г.

Гройсман рассказал об этом на встрече с учащимися и профессорско-преподавательским составом Буковинского медицинского университета. По словам премьера - в 2017 г. основной задачей правительства Украины является рост финансирования армии, сбережение системы финансовой самостоятельности.

Также Гройсман пообещал, что в Украине будут строить дороги, при этом вдвое увеличат средства и количество работ в строительстве дорог. Также в бюджете, который примут уже в декабре, заложено увеличение зарплаты медикам, учителям и рост пенсий.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман заявил, что ожидает от парламентариев сбалансированного госбюджета.
URA-Inform
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