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Новости
Украина
13 декабря 16, 14:16
Боевикам удалось в плену завербовать 27 украинских силовиков
ДНР,ЛНР,
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В СБУ поведали об украинских силовиках, которые воюют за боевиков.

Пророссийские террористы на Донбассе уже завербовали 27 украинских военных - после их пребывания в плену. Об этом сообщил в рамках брифинга глава аппарата главы Службы безопасности Александр Ткачук.

По его словам - военная контрразведка уже ранее предотвратила 76 случаев вербовки украинских силовиков российскими спецслужбами и боевиками т.н. ДНР/ЛНР. Также уже было зафиксировано 27 воинов, которые после плена перешли на сторону врага и принимают участие вооруженном конфликте добавил Ткачук.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в " ДНР" сообщали о готовности менять пленных, однако лишь в формате всех на всех.
URA-Inform
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