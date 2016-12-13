Боевикам удалось в плену завербовать 27 украинских силовиков

Пророссийские террористы на Донбассе уже завербовали 27 украинских военных - после их пребывания в плену. Об этом сообщил в рамках брифинга глава аппарата главы Службы безопасности Александр Ткачук.

По его словам - военная контрразведка уже ранее предотвратила 76 случаев вербовки украинских силовиков российскими спецслужбами и боевиками т.н. ДНР/ЛНР. Также уже было зафиксировано 27 воинов, которые после плена перешли на сторону врага и принимают участие вооруженном конфликте добавил Ткачук.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в " ДНР" сообщали о готовности менять пленных, однако лишь в формате всех на всех.