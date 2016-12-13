Ян Пекло: Минский формат по Донбассу не работает

Все видят, что Минский формат не работает. Такое мнение высказал во вторник, 13 декабря, во время пресс-клуба "Дипломаты без галстуков", который проходит в Киеве, посол Польши в Украине Ян Пекло.

По его словам, даже Германия видит, что это не работает. На сегодняшний день Россия заняла выжидательную позицию.

Там ждут формирования новой администрации президента Соединенных Штатов Америки, - пояснил посол, добавив, что ситуация выглядит именно так, что Владимир Путин ждет новую администрацию в Вашингтоне.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, эксперт политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская заявила, что на переговорах в Минске Трехсторонняя контактная группа по экономике не работает уже три месяца. Ее работа полностью заблокирована, поскольку российская сторона все время привозит на встречи подгруппы боевика, а Украина с бандитами переговоры не ведет, - пояснила она.