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Украина
13 декабря 16, 14:24
В Украине снова ненадолго потеплеет
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Морозы вернутся с пятницы.
Морозы вернуться с пятницы.

В Украине 14-15 декабря немного потеплеет, но уже с пятницы, 15 декабря, морозы вернуться. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebookв среду, 13 декабря.

"Завтра потеплеет… Не так, как недавно, чтобы до +6 °С градусов, но все же завтра в течение дня в Украине будет 0 ...- 5 градусов", – написала она. При этом синоптик добавила, что следующее похолодание начнется уже в пятницу и будет "суворое".

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, в восточной части в среду ожидается слабый снег, кое-где туман. Температура ночью будет 11…16°С мороза, днем потеплее до 2…7°С мороза. На остальной территории ночью будет без осадков, днем ожидается небольшой снег, кроме Херсонской и Запорожской областей. Температура ночью будет 6…11°С мороза, в Карпатах – до 13…18°С мороза, днем ожидается от 4°С мороза до 1°С тепла.

На дорогах в среду ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный со скоростью 5-10 м/с, в Карпатах порывы достигнут 15-20 м/с.

В Киеве 14 декабря ночью будет без осадков, днем ожидается небольшой снег. Температура ночью составит 7…9°С мороза, днем – 1…3°С ниже нуля.
Korrespondent
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