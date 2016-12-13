Стрельба на парковке торгового центра на Оболони в Киеве

В результате инцидента был ограблен и ранен мужчина. Такие сведения передает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что в полицию поступил сигнал от свидетелей случившегося, что на парковке двое хулиганов стреляли по автомобилю «Хюндай», после чего обобрали водителя и скрылись с места происшествия.

Туда же оперативно выехали стражи порядка, они обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями рук, шеи, а также головы.

Полицейским удалось узнать, что злоумышленники стреляли из оружия, которое по виду напоминало травматическое, и похитили из салона иномарки барсетку с пятью тысячами гривен.

Сейчас по факту данного дела возбуждено уголовное производство.

Как сообщал "УРА-Информ", в Москве тем временем правоохранители ринулись на вызов анонима, который поведал, что в поезде «Москва-Киев» заложена взрывчатка. Спецслужбы, выехавшие на вызов, никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.