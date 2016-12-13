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Новости
Украина
13 декабря 16, 17:05
Япония стала крупным "спонсором" ВСУ
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За два года украинская армия получила из Токио почти два миллиарда долларов.
Финансовая помощь направлялась на различные программы.

Вооруженные силы Украины получили за два года от Японии помощь на общую сумму 1,85 млрд долларов, сообщает Министерство обороны Украины.

"Несмотря на то, что наши страны расположены далеко друг от друга, отношения между Украиной и Японией – пример построения эффективных отношений. Мы надеемся на дальнейшее развитие и углубление украинско-японских отношений", – заявил министр обороны Украины Степан Полторак на переговорах с послом Японии в Украине Сумме Шигеки и вручил ему ведомственный знак Минобороны Украины "Знак почета".

В пресс-службе Минобороны уточнили, что финансовая помощь Японии направлялась на различные программы, причем не только военные.

"Недавно военные госпитали сектора безопасности и обороны получили новое медицинское оборудование на сумму в 2,5 млн долларов. В частности, медицинские учреждения Министерства обороны Украины – на сумму 680 тысяч долларов", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что выделенные деньги расходовались на решение вопросов с внутренне перемещенными лицами.

Как сообщал Корреспондент.net, 9 декабря стало известно о том, что Конгресс США увеличил помощь в сфере безопасности Украине до 350 млн долларов в следующем бюджетном году.
Korrespondent
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