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Новости
Украина
13 декабря 16, 17:10
Савченко отрицает что согласилась на посольство ЛДНР в Киеве
Савченко
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По словам нардепа, журналисты смонтировали видео.
По словам нардепа, журналисты смонтировали видео.

Народный депутат Надежда Савченко отрицает, что согласилась в разговоре с журналистами, выдававшими себя за представителей сепаратистов, открыть в Киеве посольство самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Как заявила сама Савченко в эфире радио Донбас.Реалии, журналисты любят делать нарезку, а сама она, наоборот, сказала, что не может быть официального представительства того, чего официально не существует. 

"Я сказала, что если вы хотите, чтобы вас слышали, можно начать говорить. Давайте делать такой проект – пусть начнут говорить дети. Вы записываете передачи у себя, Украина у себя. Вы крутите наши передачи там, мы – здесь", – озвучила свою версию беседы Савченко.

Ранее журналисты позвонили Савченко, представившись "людьми Захарченко". На этой встрече депутату предложили открыть в Киеве "посольство ЛДНР" под прикрытием культурного центра. Савченко ответила, что юридически это сделать невозможно, однако, она знает человека, который поможет с таким проектом. 
Korrespondent
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