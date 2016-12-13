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Новости
Украина
13 декабря 16, 18:46
Порошенко пригласил в Украину с визитом Шавката Мирзиёева
Шавкат Мирзиёев
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Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзийоева прибыть в Украину с визитом.

Об этом передает пресс-служба Администрации Президента. Так, Петр Порошенко пригласил Шавката Мирзийоева вскоре осуществить визит в Украину. Приглашение это было с благодарностью принято – сказано также в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко второго декабря отправился в Польшу с визитом – по приглашению Анджея Дуды. Этот визит был приурочен к 25-ой годовщине признания Польшей независимости Украины. Порошенко в рамках этого визита встретился с президентом Польши, премьером, спикером Сейма и спикером Сената.
URA-Inform
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