В Киеве из-за вспышки гриппа закрыли десятки школ

В Киеве ухудшается эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Руководители 37 школ приняли решение об их закрытии, еще в 16 закрыли отдельные классы. Об этом сообщил зампредседателя Киевской госгорадминистрации Николай Поворозник.

"В общеобразовательных учреждениях всех районов запланировано провести проверки посещения учебного заведения и причины отсутствия детей. В случае отсутствия более 20% учащихся по причине заболевания гриппом и респираторными заболеваниями, руководству учебного заведения будут даны рекомендации о приостановлении учебно-воспитательного процесса", – цитирует чиновника пресс-служба КГГА.

По его словам, сейчас наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Шевченковском, Соломенском, Подольском и Оболонском районах.

Поворозник добавил, что дошкольные учебные заведения закрываться пока не будут.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе уровень заболеваемости гриппом в Киеве превысил эпидпорог. По состоянию на 5 декабря заболели более семи тысяч школьников, что составляло почти 30% от общего количества.

Ранее сообщалось, что в Украине впервые за восемь лет зафиксировали птичий грипп.