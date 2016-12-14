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Украина
14 декабря 16, 09:27
Порошенко утвердил соблюдение прав инвалидов
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Президент Украины Петр Порошенко во вторник вечером, 13 декабря, подписал указ н О мерах, направленных на обеспечение соблюдения прав лиц с инвалидностью.

Текст документа №553/2016 обнародован пресс-службой главы государства. Он призван обеспечить соблюдение и реализацию прав и свобод лиц с инвалидностью в соответствии с требованиями Конвенции о правах лиц с инвалидностью, а также свидетельствуя уважение к силе духа и достоинству этих людей.

Вместе с тем, этим указом президент обязал правительство на протяжении 2017 года подготовить законопроекты на рассмотрение Верховной Рады относительно: личного рассмотрения первыми руководителями заявлений участников АТО, ставших инвалидами; возможности обеспечения медицинским обслуживанием в военных медучреждениях демобилизованных участников АТО, ставших инвалидами; предоставления права взятия на социальный квартирный учет лиц с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц по месту их жительства; компенсации лицам с инвалидностью расходов на приобретение изделий медицинского назначения.

Кабмин также должен обеспечить в установленном порядке надлежащее решение вопросов иммунопрофилактики и защиты населения от инфекционных болезней, в частности путем разработки соответствующей государственной целевой программы.

В то же время, согласно документу, областные, а также Киевская городская государственные администрации должны предоставить социальные услуги по уходу дома где проживают инвалиды, а также обеспечить обязательный учет потребностей инвалидов при строительстве объектов общественного назначения, объектов благоустройства, дорожно-транспортной инфраструктуры, а также на приобретение транспортных средств общего пользования, в частности школьных автобусов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что за парковку в местах для инвалидов усилят ответственность. МВД на данный момент разрабатывает соответствующий законопроект, - пояснил министр.
URA-Inform
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