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Украина
14 декабря 16, 11:22
Обстрел КПП Майорск: есть жертвы
КПП Майорск
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Один человек получил смертельное ранение в голову.
Один человек получил смертельное ранение в голову.

Сегодня утром был открыт огонь по людям, находящимся в очереди на контрольном пункте въезда/выезда Майорск в Донецкой области – один человек погиб, один ранен. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В результате обстрела в 50 метрах от контрольного поста пули террористов попали и в гражданских лиц. Как выяснилось, один человек получил ранения в плечо, а другому российские наемники нанесли смертельное ранение в голову", – говорится в сообщении.

Пропускные операции на данном направлении был приостановлен, пограничники вывели с линии огня людей, которые находились на въезд с неконтролируемой территории.

На место вызвали "скорую", раненому мужчине оказали медицинскую помощь, его состояние здоровья удовлетворительное. Также врачи констатировали смерть другого потерпевшего.

В свою очередь в самопровозглашенной ДНР заявили, что обстрел гражданского автобуса в КПП Майорск якобы произвели украинские силовики. Замкомандующий корпусом ДНР Эдуард Басурин написал в Facebook, что обстрел был совершен "без видимых причин". Он также уточнил, что по его данным, один человек погиб и еще двое получили ранения.

Как сообщал Корреспондент.net, в ноябре на КПП Майорск пограничники задержали "чиновника" ДНР, который ехал на своем автомобиле BMW на неконтролируемую территорию.
Korrespondent
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