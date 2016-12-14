Россиянину воевавшему за ЛДНР дали 12 лет тюрьмы

Гражданин Российской Федерации, воевавший на Донбассе против украинских военных, осужден на 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Следствие установило, что россиянин в декабре 2014 года прибыл в Украину и до августа 2015 года принимал участие в боевых действиях против сил АТО на территории Луганской области.

Приговором Белокуракинского районного суда Луганской области от 13 декабря он признан виновным по ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 (ведение агрессивной войны по предварительному сговору лиц) и ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.

Россиянина приговорили к 12 годам лишения свободы.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе патруль ОБСЕ встретился с вооруженными российскими гражданами на территории Донецкой области, подконтрольной ДНР. Это произошло в селе Саханка, которое расположено в 24 км к северо-востоку от Мариуполя.