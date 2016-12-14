Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.70
USD
26.11
RUB
0.43
EUR
27.89
USD
26.25
RUB
0.43
EUR
28.66
USD
26.86
RUB
0.44
Новости
Украина
14 декабря 16, 11:26
Россиянину воевавшему за ЛДНР дали 12 лет тюрьмы
суд
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Мужчина на протяжении девяти месяцев воевал против сил АТО в Луганской области.
Мужчина на протяжении девяти месяцев воевал против сил АТО в Луганской области.

Гражданин Российской Федерации, воевавший на Донбассе против украинских военных, осужден на 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Следствие установило, что россиянин в декабре 2014 года прибыл в Украину и до августа 2015 года принимал участие в боевых действиях против сил АТО на территории Луганской области.

Приговором Белокуракинского районного суда Луганской области от 13 декабря он признан виновным по ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 (ведение агрессивной войны по предварительному сговору лиц) и ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.

Россиянина приговорили к 12 годам лишения свободы.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе патруль ОБСЕ встретился с вооруженными российскими гражданами на территории Донецкой области, подконтрольной ДНР. Это произошло в селе Саханка, которое расположено в 24 км к северо-востоку от Мариуполя.
Korrespondent
Ещё по теме:
Сервис по оформлению пропусков в зону АТО сломался
В Минобороны озвучили потери за все время АТО
Боевики из гранатометов обстреляли пункт пропуска "Марьинка"
Хуг посетит участки разведения сил на Донбассе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Поляки просят не депортировать 13-летнюю беженку из ДНР
noimageОбстрел КПП Майорск: есть жертвы
noimageПорошенко утвердил соблюдение прав инвалидов
noimageВ Киеве из-за вспышки гриппа закрыли десятки школ
noimageПорошенко пригласил в Украину с визитом Шавката Мирзиёева
Лента новостей
Загрузка...