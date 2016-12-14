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Новости
Украина
14 декабря 16, 11:30
Поляки просят не депортировать 13-летнюю беженку из ДНР
Польша
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Поляки обратились с петицией к властям.
Поляки обратились с петицией к властям.

Процесс депортации из Польши 13-летней украинки Дарьи Шерстюк и ее матери, приехавших в страну из Северодонецка, приостановил сбор более 20 тысяч подписей под петицией в Интернете и соответствующий резонанс в обществе и польских СМИ.

Как сообщает Укринформ, Дарья вместе с мамой приехали в Польшу с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в 2014 году. Им было отказано в предоставлении убежища, на это решение была подана апелляция, которая также завершилась отказом. 

В петиции родители и дети из класса Дарьи, давая девочке положительную характеристику, призывали всех неравнодушных приостановить процесс ее депортации. "В науке она очень целеустремленная и мы не понимаем, почему Польша хочет у нее это отобрать. Мы против депортации Дарьи и будем бороться за шанс для учения нашей коллеги в школе", – сказано в петиции.

По мнению авторов петиции, Дарье пришлось пережить гораздо больше плохого, чем большинству ее польских ровесников. Представитель по правам ребенка в Польше Марек Михаляк после встречи с ребенком и ее матерью обратился в Управление по вопросам иностранцев Польши с просьбой пересмотреть решение о депортации.

Ведомство проинформировало, что решение о депортации приостановлено и они смогут легально находиться в Польше до завершения рассмотрения их дела о предоставлении им статуса международной охраны на территории Польши.
Как сообщал Корреспондент.net, 5 декабря в Москве школьники довели до суицида беженца из ДНР. 
Korrespondent
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