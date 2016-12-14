Петр Порошенко о золоте скифов: Крым тоже наш, и точка!

Решение окружного суда Амстердама по передаче Украине скифского золота Украине доказывает, что и Крым является украинским. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Решение окружного суда Амстердама означает, что не только "скифское золото" является украинским. Крым тоже украинский, Крым – наш, и точка. Это следует из решения суда европейской страны. Рассчитываем и на другие положительные новости из Нидерландов", – написал президент на своей странице в Facebook.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня окружной суд Амстердама сегодня решил вернуть в Украину коллекцию скифского золота, вывезенного на выставку в Нидерланды до аннексии Крыма Россией.

Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что доказательная база Украины по делу о скифском золоте в амстердамском суде беспрецедентна.

В феврале 2014 года коллекция скифского золота из пяти украинских музеев была вывезена в Амстердам где была представлена на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в музее Алларда Пирсона.

31 августа выставка завершилась, но после аннексии Крыма голландская сторона отказалась возвращать экспонаты в музеи полуострова, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

Суд Амстердама пообещал вынести решение по делу о скифском золоте 14 декабря.