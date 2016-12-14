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Новости
Украина
14 декабря 16, 15:14
Гройсман о проплаченных митингах в Украине
Гройсман
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В Украине сегодня проплаченные митинги и флешмобы уже стали профессиональным видом спорта.

Сейчас "водить хороводы" стало модно и профессионально. Свозят автобусами, платят деньги и это уже отдельный вид бизнеса.

Такое мнение высказал в среду, 14 декабря, открывая заседание правительства премьер-министр Владимир Гройсман. При этом глава правительства заверил, что проплаченные флешмобы "не влияют на него", а если у кого-то есть проблема, надо садиться открыто со СМИ и обсуждать, а создавать давление для того, чтобы кто-то скрывал свои схемы, мы на это идти не будем, - пояснил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 14 декабря возле Кабинета министров Украины собрались около полтысячи активистов, которые привели к зданию правительства свиней. Собравшиеся требуют отставки министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового.
URA-Inform
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