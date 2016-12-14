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Новости
Украина
14 декабря 16, 15:22
Глава Центризбиркома не пришел на допрос в НАБУ
Охендовский
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Охендовский объяснил неявку "личными причинами".
Охендовский объяснил неявку "личными причинами".

Глава ЦИК Михаил Охендовский в среду, 14 декабря, не прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украина по личным причинам.

Новая дата допроса согласована, однако обнародовать ее не могут, сообщила в эфире 112 Украина пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.
По словам представителя агентства, согласно версии следствия, в 2012 году Охендовский совершил шесть зарубежных визитов, профинансированных Партией регионов.

Как сообщал Корреспондент.net, главу ЦИК Михаила Охендовского подозревают во взятках. 
Korrespondent
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