Глава Центризбиркома не пришел на допрос в НАБУ

Глава ЦИК Михаил Охендовский в среду, 14 декабря, не прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украина по личным причинам.

Новая дата допроса согласована, однако обнародовать ее не могут, сообщила в эфире 112 Украина пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

По словам представителя агентства, согласно версии следствия, в 2012 году Охендовский совершил шесть зарубежных визитов, профинансированных Партией регионов.





Как сообщал Корреспондент.net, главу ЦИК Михаила Охендовского подозревают во взятках.



