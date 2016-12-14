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Новости
Украина
14 декабря 16, 15:27
Минздрав о пике эпидемии гриппа в Украине
грипп
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На следующей неделе ожидается спад интенсивности заболеваемости из-за введения карантина в школах.
На следующей неделе ожидается спад интенсивности заболеваемости из-за введения карантина в школах.

Пик заболеваемости гриппом в Украине ожидается в январе 2017 года, а его максимальная точка будет достигнута в феврале, заявила в ходе брифинга руководитель центра гриппа и ОРВИ при Минздраве Украины Татьяна Дыхановская.

"На 49-й неделе мы увидели, что Украина перешагнула через эпидемический порог. В течение следующей недели мы ожидаем значительного снижения (заболеваемости – ред.), потому что в школах введены ограничительные мероприятия", – сказала Дыхановская.

Она отметила, что пик показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ будет в следующем году.
"Мы ожидаем, что повышение заболеваемости гриппом начнется в январе с пиком в феврале и постепенное снижение до марта", – сообщила представитель Минздрава.

Как сообщал Корреспондент.net, показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидпорог в 11 областях Украины. С 5 по 11 декабря в стране заболели более 300 тысяч человек.

Накануне стало известно, что в Киеве из-за вспышки гриппа закрыли десятки школ.
Korrespondent
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