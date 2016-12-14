Турчинов: За атаками на сайты госорганов стоит РФ

Около недели назад началась активная фаза масштабных кибератак на сайты украинских государственных органов, объектов критической инфраструктуры и учреждений негосударственного сектора, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Эти атаки были заранее спланированы и скоординированы с центра, расположенного в РФ", - отметил Турчино, объяснив, что атаки осуществляются с использованием компьютерных сетей, расположенных в разных странах.

"Одна из главных задач киберпреступников состояла в дестабилизации финансово-банковского сектора Украины накануне Нового года, должно было привести к срыву кампании по социальным выплатам, осложнения функционирования ведущих государственных учреждений и блокировки бюджетного процесса", - сообщил Турчинов.

Также секретарь СНБО Украины подчеркнул, что усилиями специалистов работа пораженных компьютерных систем была восстановлена.

"Анализ киберинцидентов показал, что информационные ресурсы, которые были подключены к государственной системе киберзащиты, не были повреждены", - отметил Турчинов.

Напомним, 6 декабря Минфин обвинил хакеров в попытке срыва бюджетного процесса.