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Новости
Украина
14 декабря 16, 15:28
Турчинов: За атаками на сайты госорганов стоит РФ
Турчинов
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Кибератаки на сайты государственных органов Украины устроили из России, уверяют в СНБО.
Кибератаки на сайты государственных органов Украины устроили из России, уверяют в СНБО.

Около недели назад началась активная фаза масштабных кибератак на сайты украинских государственных органов, объектов критической инфраструктуры и учреждений негосударственного сектора, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
 
"Эти атаки были заранее спланированы и скоординированы с центра, расположенного в РФ", - отметил Турчино, объяснив, что атаки осуществляются с использованием компьютерных сетей, расположенных в разных странах.
 
"Одна из главных задач киберпреступников состояла в дестабилизации финансово-банковского сектора Украины накануне Нового года, должно было привести к срыву кампании по социальным выплатам, осложнения функционирования ведущих государственных учреждений и блокировки бюджетного процесса", - сообщил Турчинов.
 
Также секретарь СНБО Украины подчеркнул, что усилиями специалистов работа пораженных компьютерных систем была восстановлена.
 
"Анализ киберинцидентов показал, что информационные ресурсы, которые были подключены к государственной системе киберзащиты, не были повреждены", - отметил Турчинов.
 
Напомним, 6 декабря Минфин обвинил хакеров в попытке срыва бюджетного процесса.
Korrespondent
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