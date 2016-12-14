За неделю заболели гриппом 30 тысяч украинцев

Об этом сообщила на брифинге заведующая ГП "Украинский центр острых респираторных инфекций и гриппа Минздрава" Татьяна Дихановская. По ее словам – по анализу за 49 неделю, с пятого по 11-е декабря было зафиксировано 30411 заболевших гриппом и ОРВИ.

Из них 67% - это дети до 17-ти лет – добавила она. Кроме того, также эпидемиолог добавила, что за исследованный период показатель составил 705 единиц на 100 тыс. населения. А это значит, что 705 человек из 100 тыс. заболели гриппом и ОРВИ.

Как сообщал УРА-Информ, в Херсонской области за неделю ОРВИ и гриппом заболели восемь тысяч человек.