В центре Киева порядок охраняют 1,5 тысячи полицейских

Общественный порядок в центре сегодня охраняют 1,5 тыс. полицейских. Об этом передает пресс-служба Нацполиции. Это обьясняется тем, что в КГГА ранее были заявки от нескольких организаций относительно проведения митингов и акций около государственных учреждений.

С целью же обеспечения охраны порядка и безопасности людей работники полиции и Нацгвардии намерены нести службу в усиленном режиме – также сказано в сообщении Нацполиции. Также полиция обратилась к организаторам и участникам мероприятий, попросив не нарушать законодательство.

Как сообщал УРА-Информ, в столице за порядком следят 2300 правоохранителей.