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Украина
14 декабря 16, 15:41
В центре Киева порядок охраняют 1,5 тысячи полицейских
полиция
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14-го декабря в Киеве проводятся массовые мероприятия.

Общественный порядок в центре сегодня охраняют 1,5 тыс. полицейских. Об этом передает пресс-служба Нацполиции. Это обьясняется  тем, что в КГГА ранее были заявки от нескольких организаций относительно проведения митингов и акций около государственных учреждений.

С целью же обеспечения охраны порядка и безопасности людей работники полиции и Нацгвардии намерены нести службу в усиленном режиме – также сказано в сообщении Нацполиции. Также полиция обратилась к организаторам и участникам мероприятий, попросив не нарушать законодательство.

Как сообщал УРА-Информ, в столице за порядком следят 2300 правоохранителей.
URA-Inform
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