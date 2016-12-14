АТО: Четверо силовиков ранены

Четверо украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения АТО, сообщил спикер Минобороны Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий никто из украинских военных не погиб, однако четверо военнослужащих получили ранения", – сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Он также добавил, что в результате обстрела КПП Станица-Луганская получил легкое ранение один пограничник.

По словам Лысенко, противник снизил интенсивность обстрелов по всей линии фронта.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня на Донбассе обстреляли КПП Майорск. Погиб один человек, еще один получил ранение. Украинские силовики и представители ДНР обвинили в произошедшем друг друга.