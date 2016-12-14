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Новости
Украина
14 декабря 16, 16:26
АТО: Четверо силовиков ранены
АТО
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Противник снизил интенсивность обстрелов по всей линии фронта.
Противник снизил интенсивность обстрелов по всей линии фронта.

Четверо украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения АТО, сообщил спикер Минобороны Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий никто из украинских военных не погиб, однако четверо военнослужащих получили ранения", – сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Он также добавил, что в результате обстрела КПП Станица-Луганская получил легкое ранение один пограничник.

По словам Лысенко, противник снизил интенсивность обстрелов по всей линии фронта.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня на Донбассе обстреляли КПП Майорск. Погиб один человек, еще один получил ранение. Украинские силовики и представители ДНР обвинили в произошедшем друг друга.
Korrespondent
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Комментарии (1)
Тетяна Сегодня, 17:15
Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і тих хто віджимає батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна.
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