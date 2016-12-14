Гройсман: Аудиторы должны проверить Фонд госимущества

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина в среду, 14 декабря, предложил провести комплексную проверку деятельности Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Премьер-министр поручил первому вице-премьер-министру Степану Кубиву сформировать группу проверяющих из специалистов крупных аудиторских компаний.

"Я предлагаю отложить все решения по Фонду госимущества, пока не получим публичный отчет о его деятельности… Все вопросы, которые касаются передачи имущественных комплексов, остановить", – сказал Гройсман.





По словам премьера, в отчете о работе ФГИУ он хочет увидеть, что сделал фонд для подготовки эффективной приватизации.

Как сообщал Корреспондент.net, 17 октября Фонд госимущества опубликовал график приватизации.



