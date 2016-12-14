Махинации Минобороны с вертолетами

Чиновники из Минобороны закупили непригодные для использования вертолеты, сообщает Генпрокуратура.

Отмечается, что в согласно госконтракту между Частным акционерным обществом и Минобороны, для ВСУ "закуплено вертолеты, которые оказались не пригодными к использованию в военных целях и по своему техническому состоянию и оборудованию вообще не могут выполнять задачи по назначению".

"При этом должностными лицами воинской части указанные вертолеты приняты к эксплуатации", - заявляет ГПУ.

"В ходе следствия установлено, что эти самые вертолеты уже были реализованы Министерством обороны Украины данному предприятию в 2010 году как избыточное военное имущество, непригодное к использованию", - сообщает Генпрокуратура.

В ГПУ утверждают, что государству нанесен ущерб на сумму около 12,7 миллионов гривен, а военным чиновникам грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Также открыто уголовное дело по статье "небрежное отношение к военной службе".

В начале этого месяца также сообщалось, что Минобороны купило списанные из армии парашюты.

А ранее сообщалось, что Минобороны проверяют на причастность к махинациям с продажей танков.