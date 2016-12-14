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Новости
Украина
14 декабря 16, 17:02
Кабмин одобрил 12-летнее обучение в школах
школа
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Зарплаты учителей могут увеличиться на 50 процентов, а обучение в школах станет 12-летним.
Зарплаты учителей могут увеличиться вдвое, а обучение в школах станет 12-летним.

Кабмин принял постановление о повышении оплаты труда учителей на два тарифных разряда, а также концепцию реформы средней школы Новая украинская школа, которая предусматривает переход на 12-летнее обучение.

Премьер-министр Гройсман отметил, что зарплаты учителей таким образом могут увеличиться вдвое.

"Заработная плата учителя вырастет до 50 процентов. Конечно, это решение может быть реализовано только тогда, когда будет принят государственный бюджет на 2017 год", - сказал он.

"Надеемся, что парламент на следующей пленарной неделе примет украинский бюджет и мы с 1 января уже начнем финансировать повышенную заработную плату", - добавил премьер.

Что касается реформы средней школы, то предполагается переход на 12-летнее обучение и старт новой украинской школы уже в 2018-2019 учебном году.

Концепция предусматривает переход от школы знаний в школу компетенций.
Korrespondent
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