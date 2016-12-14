Скифское золото вернется в Украину через год

Скифское золото вернется из Нидерландов в Украину в конце следующего года. Такой прогноз озвучил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Я рассчитываю, что все бюрократические процедуры, которые связаны с жалобами, пройдут быстро. По моим прогнозам, если дело будет двигаться в нормальном режиме в соответствии с процессуальными кодексами Нидерландов, до конца следующего года мы можем увидеть эту коллекцию уже в Киеве", – сказал Петренко сегодня на брифинге.

Он выразил убеждение, что правовая система Нидерландов является независимой и решение суда первой инстанции "очень мотивировано, оно большого объема и там очень четко расписаны те нормы международного и национального законодательства Нидерландов, которые определяют, что правом на собственность этой коллекции владеет суверенное государство Украина".

По словам Петренко, когда коллекция вернется в Украину, она будет храниться в одном из национальных музеев, и будет находиться под юрисдикцией Министерства культуры.

Он также отметил, что Украина будет готова заплатить нидерландскому музею за хранение коллекции.

Министр подчеркнул, что в Украине нет исков, касающихся этой коллекции.

"Я хотел бы увидеть этот иск, чтобы приехали представители оккупационной, так называемой местной власти Крыма на эти заседания, тогда будем говорить в нашем суде", – предупредил Петренко.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня окружной суд Амстердама решил вернуть в Украину коллекцию скифского золота, вывезенного на выставку в Нидерланды до аннексии Крыма Россией.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что это решение суда доказывает, что и Крым является украинским.