ГПУ: Определены 100 причастных к крушению Боинга MH17

На сегодняшний день установлено около 100 человек, которые тем или иным образом причастны к катастрофе рейса МН17 летом 2014 года. Об этом сообщил первый замгенпрокурора Украины Дмитрий Сторожук на брифинге в среду, 14 декабря, сообщает Интерфакс-Украина.





"В ходе следствия установлено около сотни человек, причастных к трагедии. На сегодняшний день мы не объявляем, кто является подозреваемым или свидетелем, потому что роль каждого человека еще не установлена", - сказал он.

Сторожук объяснил, что речь идет о тех людях, которые принимали участие в транспортировке ЗРК Бук, об экипаже, который руководил им и людей, которые давали поручения и приказы.

Представитель Генпрокуратуры также обратился к свидетелям тех событий с призывом дать показания, которые необходимы для установления обстоятельств и причин происшествия.

Кроме того, в ГПУ поддержали инициативу судебного рассмотрения в Нидерландах дела по катастрофе МН17.

"На сегодняшний день мы рассматриваем несколько вариантов. Украинская сторона, конечно, поддерживает вариант рассмотрения этого дела национальным судом Нидерландов", - сказал Сторожук.

По его словам, это тот вариант, который на сегодняшний день обсуждается.

"Потому что любое судебное рассмотрение в Украине будет политизированным, будут постоянные обвинения в необъективности, так как Украина является участником военного конфликта на нашей территории", - добавил он.

Напомним, ранее власти Малайзии также сообщали, что определен круг людей, которые могут быть связаны с аварией.

Малайзийский самолет, следовавший рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.